Итальянский шеф-повар назвал главную ошибку в приготовлении лазаньи

Главная ошибка неопытных поваров - попытаться ускорить процесс приготовления соуса для лазаньи. Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказал шеф-повар сети ресторанов IL Патио Ромео Сальваторе.

"Составляющие классической лазаньи - широкие листы свежей пасты, соус болоньезе на основе говяжьего фарша, томатный соус и соус бешамель. Но главный секрет - это правильно приготовленный соус болоньезе", - заверил он.

В первую очередь шеф рекомендует обжарить лук и сельдерей. Затем добавить фарш из говядины, потом влить красное вино и дать ему выпариться. Следующий ингредиент - томатный соус. Если соус кислит, можно добавить немного сахара по вкусу.

"Все это тушим от 2 до 5 часов на медленном огне. Все составляющие болоньезе должны пропитаться друг другом. Можно добавить в болоньезе базилик или другие травы, которые отдадут ему свои ароматы. Тесто для лазаньи должно быть свежим - приготовили, раскатали и сразу готовить, сушить пласты пасты не нужно", - объяснил он.

Затем в форму слоями выкладываются ингредиенты - томатный соус, пласт теста, соус болоньезе, бешамель, моцарелла и так несколько раз. Форму следует закрыть фольгой и запекать 30 минут при температуре 180 градусов.

"У каждой итальянской семьи есть свои секреты лазаньи. Моя бабушка за 5 минут до окончания запекания снимала фольгу, мазала верхний лист томатным соусом и посыпала тертым пармезаном. Получалась хрустящая сырная корочка", - поделился Ромео Сальваторе.

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