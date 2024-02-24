Эндокринолог назвала самый полезный кофе

Самый полезный кофе назвала в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова. По ее словам, это напиток, пропущенный через фильтр, передает Day.Az со ссылкой на Мослента..

"Причина, вероятно, в том, что фильтр помогает удалить из кофе вещества, которые могут приводить к повышению уровня холестерина в крови. Для сравнения: концентрация таких вредных примесей в нефильтрованном кофе примерно в 30 раз выше, чем в напитке, сделанном с применением фильтра", - пояснила врач со ссылкой на ученых.

Павлова также напомнила о важных правилах употребления кофе. Этот напиток необходимо употреблять как минимум через час после еды, не добавляя сахар, сиропы и молоко.

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