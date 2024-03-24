Неожиданные последствия частой изжоги

Частая изжога при кислотном рефлюксе может спровоцировать звон и заложенность в ушах, считают гастроэнтерологи Марк Танчел и Али А. Хан. Неожиданные последствия распространенного нарушения пищеварения врачи назвали HuffPost, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Танчела, кислотный рефлюкс - это хроническое нарушение пищеварения, при котором содержимое желудка попадает в пищевод, вызывая неприятные симптомы. Наиболее распространенными проявлениями он назвал изжогу, боль в животе и за грудиной. Врач отметил, что одновременно могут появиться и другие, на первый взгляд не связанные с пищеварением симптомы. "Рефлюксный материал из пищевода скапливается в верхней части горла, где трубки соединяют носоглотку с ушами. Воспаление, вызванное рефлюксом, увеличивает давление в этих трубках, что приводит к ощущению заложенности или закупорки ушей", - рассказал Танчел.

Кроме того, гастроэнтеролог указал: пациенты с хроническим кислотным рефлюксом часто жалуются на проблемы с зубами. По словам Танчела, кислота из желудка достигает ротовой полости и разъедает эмаль зубов, провоцируя стоматологические заболевания.

Помимо этого, кислотный рефлюкс часто путают с заболеваниями сердца, указал Хан. Он объяснил, что это заболевание, как и сердечные патологии, вызывает боль в груди и затрудненное дыхание. "Близость пищевода и дыхательной системы является причиной того, что кислота может попасть в дыхательные пути и повредить их", - сказал врач.

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