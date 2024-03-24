Диетическая кола оказалась полезнее фруктового сока

Исследователи из Университета Торонто установили, что употребление диетической колы полезнее фруктового сока для детей, склонных к лишнему весу. Результаты исследования были опубликованы в журнале JAMA Pediatrics, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авторы проанализировали более 40 исследований, посвященных изучению ожирения у детей и взрослых. В общей сложности в них приняли участие 45 851 ребенок и 268 095 взрослых в Северной Америке, Европе, Австралии, Южной Америке и Азии. Ученые хотели найти эффективные способы борьбы с лишнем весом.

Как оказалось, употребление фруктовых соков может привести к увеличению веса у детей, поскольку многие из них содержат столько же сахара, сколько недиетическая газировка. Они обнаружили, что каждая порция детского сока приводила к небольшому увеличению индекса массы тела (ИМТ) у детей, при этом у взрослых существенных изменений веса не произошло. По словам ученых, в 300 мл сока содержится примерно восемь с половиной чайных ложек сахара. При этом медики рекомендуют употреблять не более шести чайных ложек для женщин и девяти для мужчин в день.

Авторы порекомендовали меньше употреблять фруктового сока в целях избегания ожирения у детей. Их можно заменить диетической колой, в которой содержится сахарозаменители, при этом все еще важно контролировать количество употребляемых напитков.

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