Открылся магазин шоколада Louis Vuitton

В Сингапуре на территории бутика Louis Vuitton открылся специализированный шоколадный магазин Le Chocolat Maxime Frédéric, в котором посетителям предлагаются шоколадные изделия ручной работы и изысканные десерты, украшенные культовой монограммой LV. Это первый зарубежный филиал знаменитого бренда.

Как передает Day.Az со ссылкой на Kedem.ru, эксклюзивный шоколад от французского кондитера Максима Фредерика, изготовленный из ингредиентов премиум-класса, пользуется большой популярностью и производится в ограниченном количестве.

Стоимость шоколадных конфет ручной работы начинается от 30 сингапурских долларов (более 2 тыс. рублей) за квадратную плитку из девяти штук.

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