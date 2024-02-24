В Китае начали продавать кофе со вкусом свинины

Китайский Starbucks начал продавать кофе со вкусом свинины в честь лунного Нового года. Об этом сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В меню кофейни появился напиток, состоящий из эспрессо, молока и соуса из свинины, а также добавки со вкусом тушеной свинины. Кроме того, для украшения кофе используется мясо свиной грудки. Стоимость новой позиции из ассортимента составила 68 юаней.

Представители компании объяснили, что упомянутый напиток привносит в кофе "традиционные новогодние обычаи" и создает "неожиданный пикантный и сладкий вкус". "Для процветания в новом году нужно есть мясо", - говорится в заявлении популярной кофейни.

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