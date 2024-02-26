Диетолог раскрыл принципы питания для продления жизни

Принципы питания для продления жизни раскрыл в своем видеоблоге на платформе "Яндекс. Дзен" доктор медицинских наук, врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург. Он перечислил влияющие на долголетие продукты, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Как не стареть слишком быстро, сохранять активность и эффективность даже в преклонном возрасте? В первую очередь нужно замедлить появление возрастных изменений, ограничив калорийность питания", - заявил эксперт.

По его словам, любой человек, употребляющий избыточное количество сахара и жира, переедает, потому что сладкие и жирные продукты мешают ему контролировать свою сытость. Их количество в рационе стоит сократить по максимуму.

Чтобы снизить калорийность блюд, также можно отказываться от некоторых приемов пищи, есть малыми порциями, рано ужинать.

"Полезно употреблять как можно больше овощей и зелени в каждый прием пищи. Они содержат массу полезных веществ, но при этом мало калорий. Их объем заполняет желудок, и мы меньше хотим есть, потому что места для новой пищи уже нет", - отметил Гинзбург.

Диетолог рассказал, что на продолжительность жизни оказывают негативное влияние продукты с высоким гликемическим индексом - сладости, белый хлеб, картофель, рис. Их употребление после 40 лет повышает риск развития возрастных болезней, включая опухоли.

"Все эти продукты легко заменить более полезными. Можно есть вкусняшки из сахарозаменителей, а хлеб - из непросеянной муки. Рис можно заменить гречкой или овсянкой, а картофель - овощами или бобовыми", - рассказал врач.

Из рациона также стоит убрать плохие жиры - например, подсолнечное масло. Его можно заменить на оливковое и кокосовое.

"Во второй половине жизни старайтесь употреблять меньше животных белков. В частности, красного мяса и изделий из него - сосисок, сарделек, колбас. Их можно заменить мясом птицы и жирной морской рыбой", - призвал специалист.

Он также посоветовал пить биодобавки - витамины группы В, D, магний и селен, даже если всего этого достаточно в пище.

Подводя итог, Гинзбург назвал топ продуктов для долголетия, это: морская рыба, кисломолочные продукты, хорошие крупы (гречка, овсянка, перловка), грубый хлеб, зелень, овощи, ягоды, фрукты, орехи, семечки, восточные приправы.

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