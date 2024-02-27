Ученые перечислили полезные свойства добавок на основе сине-зеленых водорослей

Ученые из университета Салерно в Италии обнаружили, что пищевые добавки со спирулиной, биомассой из сине-зеленых водорослей, могут улучшить контроль сахара в крови и снизить концентрацию в организме "плохого" холестерина. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Работа итальянских исследователей представляет собой обзор более ранних научных работ на тему полезных свойств спирулины. Они сосредоточились на оценке влияния этой биологической добавки на уровни сахара и холестерина в крови.

Обзор показал, что спирулина обладает способностью снижать концентрацию глюкозы в крови, тем самым предотвращая развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Механизм, посредством которого спирулина улучшает контроль сахара в крови, еще до конца не изучен. Ученые предполагают, что она может влиять на секрецию инсулина β-клетками островков Лангерганса в поджелудочной железе и облегчать транспорт глюкозы из крови ко всем периферическим тканям.

Также отмечается, что спирулина способна снижать концентрацию липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) в организме. Липопродеиды низкой плотности, переносящие молекулы холестерина в кровотоке, считаются "плохими", поскольку обладают способность оседать на стенках сосудов, образовывая бляшки. При этом такой положительный эффект не зависит от дозы - добавка безопасна и не токсична даже при высоких дозировках.

Ученые добавили, что вопрос об оптимальном количестве ежедневно употребляемой сприрулины остается открытым. По их мнению, дозировка и время приема добавок должны быть стандартизированы для достижения максимального положительного эффекта.

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