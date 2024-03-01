На крыше аэропорта будут выращивать виноград

Стало известно, как будет выглядеть новый терминал международного аэропорта Америго Веспуччи во Флоренции, Италия, с пропускной способностью более 5,9 миллионов пассажиров в год, передает Day.Az со ссылкой на Kedem.ru.

Терминал площадью 50 000 м2 будет объединять возможности мультимодального транспорта, включая новую систему легкорельсового транспорта для обеспечения быстрого и устойчивого способа связи аэропорта с городом.

Одним из основных шагов проекта архитектурной фирмы Rafael Viñoly Architects является переориентация существующей взлетно-посадочной полосы аэропорта, которая будет повернута на 90 градусов от холмов и удлинена.

Согласно этому же проекту, на трапециевидной крыше терминала, которая плавно поднимается вверх, будет расположен виноградник площадью 19 акров. Возделывать виноградник и собирать урожай будет один из ведущих виноделов региона, а произведенное вино будет храниться и выдерживаться внизу в специализированном подвале.

Предполагается, что реконструкция аэропорта будет завершена в два этапа до 2035 года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!