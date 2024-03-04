Ученые выяснили, когда проявляется эффект лечебного голодания

Научный коллектив под руководством ученых из Лондонского университета королевы Марии выяснил, что голодание улучшает работу внутренних органов только на третьи сутки. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature, передает Day.Az.

Исследователи провели эксперимент с участием 12 здоровых добровольцев, которые в течение семи дней под наблюдением ученых не употребляли в пищу ничего, кроме воды. Ученые стремились выяснить, как голодание влияет на работу органов и систем в человеческом теле на молекулярном уровне.

Оказалось, что полный отказ от пищи начинает благотворно влиять на организм человека только на третьи сутки. Это стало ясно в результате отслеживания изменений белкового состава органов и тканей. В частности, продолжительный отказ от пищи не только позволяет избавиться от лишнего веса, но и положительно сказывается на обмене веществ и функционировании множества органов, в том числе печени и поджелудочной железы.

Кроме того, ученые выяснили, что повышение концентрации некоторых белков в организме затрагивает и головной мозг. Часть из них способствует образованию новых нейронов в гиппокампе, что связано с улучшением когнитивных способностей.

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