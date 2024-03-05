Врач назвала три несправедливо считающихся вредными продукта

Некоторые продукты питания зря считают вредными и убирают из рациона, считает врач - акушер-гинеколог Екатерина Волкова. Несправедливо считающиеся вредными три продукта она назвала в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Она, в частности, рассказала, что сливочное масло, которое многие считают неполезным, на самом деле содержит насыщенные жиры, способствующие упругости кожи и поддерживающие клеточные мембраны. "Насыщенные жиры тоже очень нужны организму, в том числе для построения гормонов. 20-30 граммов [сливочного масла] принесут только пользу. Конечно, отдаем предпочтение маслу 82-процентной жирности, топленому", - рассказала врач.

Кроме того, Волкова призвала не отказываться от сладких фруктов, которые обвиняют в переизбытке сахара. "Фрукты едим с удовольствием, но соблюдаем также правила: едим фрукты после основного приема пищи", - заключила специалист.

Также врач рассказала о пользе гречневой крупы. "Крупы есть можно и нужно, потому что это сложные углеводы, которые дают нам энергию и дают возможность уровню сахара быть ровным", - сказала она. Однако, как уточнила Волкова, гречку следует есть с продуктами, богатыми клетчаткой.

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