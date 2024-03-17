Продукты с живыми микроорганизмами оказались полезны для здоровья сердца

Ученые из университета традиционной китайской медицины провинции Шаньдун в Китае выяснили, что потребление живых микроорганизмов с пищей способствует снижению риска гипертонии, инфаркта, инсульта и ишемической болезни сердца. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

В исследовании принял участие 10 531 человек. Преобладающей этнической принадлежностью были белые неиспаноязычные люди. После получения необходимой информации о состоянии здоровья испытуемых, ученые подсчитали, что большинство участников исследования страдали ожирением, у 9% были сердечно-сосудистые заболевания, у 14% - сахарный диабет, у 37% - гипертония и чем более у 70% - гиперлипидемия (повышенный уровень холестерина и других липидов в крови).

Исследователи собрали данные о пищевых привычках добровольцев для оценки уровня потребления с пищей живых микроорганизмов, которые содержатся в кисломолочных и квашеных продуктах. Оказалось, что увеличение доли такой пищи в рационе коррелирует со снижением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, в числе которых инфаркт, инсульт, гипертония и ишемия.

Ученые предположили, что такой положительный эффект связан со способностью ферментированных и кисломолочных продуктов улучшать состояние микрофлоры кишечника. Это, в свою очередь, может снижать общий уровень воспаления в организме и защищать клетки от повреждений особыми формами кислорода (свободными радикалами). Кроме того, употребление живых бактерий способствует сохранению концентрации сахара в крови на стабильном уровне, что позволяет избежать повреждений кровеносных сосудов.

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