Врач развеяла популярный миф об изжоге

Изжога, вопреки популярному представлению о ней, не является безопасным симптомом. Миф об этом состоянии в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" развеяла врач-терапевт и диетолог Эльвира Фесенко. Видео доступно на платформе "Смотрим".

"Это не безопасный симптом. Изжога часто является проявлением такого заболевания как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь", - сказала Фесенко. По словам доктора, эта болезнь может лечиться как медикаментами, так и хирургическим путем.

Специалист также заявила, что, если изжога возникает часто, нужно обязательно обратиться к врачу. В случае эпизодического проявления изжоги можно принимать безопасные лекарства, которые действуют оперативно. "Важно понимать, что часто возникающая изжога может привести даже к раку пищевода", - предупредила Фесенко.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!