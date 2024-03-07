Эти 4 вида мяса самые полезные
Исследования показывают, что "красное мясо и переработанные мясные продукты, такие как бекон и колбаса, могут повышать риск инсульта". Однако это не значит, что из рациона нужно полностью исключать мясо. Издание StudyFinds перечислило 4 полезных вида.
1. Куриная грудка.
В ней высоко содержание белка, а также мало жира.
2. Грудка индейки.
Ничуть не хуже курицы, а ещё и менее жирная.
3. Говядина.
Хотя большинство врачей и диетологов рекомендуют ограничивать потребление красного мяса, оно всё же богато полезными белками и питательными веществами. Поэтому иногда - можно. И лучше выбирать нежирные куски.
4. Рыба.
Это хороший источник полезных жиров. Можно есть даже консервы.
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