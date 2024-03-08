Названа лучшая диета для уменьшения боли при распространенной болезни суставов

Насыщенная противовоспалительными продуктами диета помогает уменьшить боль при артрите, полагает врач-фармацевт Марк Бердон.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, его слова цитирует Daily Mirror.

Бердон уверен, что идеальным рационом питания при болезнях суставов является средиземноморская диета. По словам врача, ее ингредиенты снижают уровень воспаления в организме, что приводит к уменьшению боли при артритах. "Исследование, опубликованное в большом научном журнале в 2020 году, показало, что соблюдение средиземноморской диеты снижает вероятность усиления боли в коленях. Другое исследование показало, что такая диета помогает людям с ревматоидным артритом чувствовать себя лучше", - заявил эксперт.

Наиболее распространенными продуктами с противовоспалительными свойствами Бердон назвал живой йогурт, ферментированные продукты, овощи, фрукты, бобовые, а также жирную рыбу. Помимо этого, полезным свойством, по его словам, обладает оливковое масло первого холодного отжима.

Бердон подчеркнул: чтобы придерживаться средиземноморской диеты необязательно отказываться от мяса и сладостей. Допустимо есть и то, и другое, но в небольших объемах и редко. Также в рацион нужно добавить больше орехов, семян, сыра и яиц.

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