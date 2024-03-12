Врач рекомендовала есть три раза в день без перекусов

В интернете присутствует масса советов по питанию от одного раза до шестиразового в сутки. Врач Диляра Лебедева рассказала, как на самом деле правильно питаться, ведь обе вышеназванные частоты приводят к проблемам со здоровьем, передает Day.Az со ссылкой на actualnews.org.

"Я рекомендую есть три раза в день без перекусов. Более частое питание могут оставить люди в истощенном состоянии, при низком кортизоле, с дефицитом массы тела, работники тяжелого физического труда, при удаленном желчном пузыре и конечно дети, беременные и кормящие могут кушать чаще трех раз в день", - заявила Лебедева.

Есть несколько причин, почему такая рекомендация считается оптимальной. Когда люди едят, пищеварение запускает ряд реакций, чтобы разлагать и усваивать пищу - запуск выработки ферментов поджелудочной, желудка, желчи из желчного. Это процесс, который требует ресурсов организма. Три приема пищи в день обеспечивают достаточный интервал времени для полноценного пищеварения и усвоения пищи, а также позволяют организму восстановиться между приемами пищи.

В процессе еды пища расщепляется на глюкозу, которая является основным источником энергии. Прием пищи повышает уровень сахара в крови, и организм запускает механизмы для его нормализации. Если человек ест три раза в день, то поддерживает стабильный уровень сахара в крови.

Регулярные приемы пищи в течение дня помогают контролировать аппетит и предотвращают переедание. "Когда мы долго не едим, это может привести к ощущению голода и, в конечном итоге, к перееданию при следующем приеме пищи. Еда три раза в день может помочь поддерживать стабильность гормонов аппетита, и тем самым улучшить контроль над пищевым поведением", - добавила специалист.

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