Некоторым людям стоит отказаться от употребления дынь

Некоторым людям лучше отказаться от употребления дынь, рассказала диетолог Елена Соломатина.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, Ее слова цитирует "Вечерняя Москва".

Соломатина заявила, что дыни противопоказаны диабетикам и тем, у кого имеются болезни желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). При этом даже относительно здоровым людям врач посоветовала не употреблять дыню в пищу на сытый желудок, поскольку это может спровоцировать брожение и расстройство пищеварения.

Также Соломатина назвала способ отличить полезную дыню от опасной. По ее словам, у "напичканного" нитратами плода есть твердые прожилки. "Насыщенный химикатами продукт опасен для здоровья. Особенно он вреден для детей, пожилых людей и беременных, а также для тех, кто имеет хронические недуги", - предупредила диетолог, уточнив что нитраты могут трансформироваться в нитриты, нарушающие обмен веществ.