Как бороться с чувством ложного голода

Врач-эндокринолог Зухра Павлова в своём Telegram-канале объяснила, как бороться с ложным голодом.

Нередко это ощущение можно спутать c жаждой, поэтому эксперт порекомендовала пить не менее 2 литров воды в день. Нужно учитывать, что ложное чувство голода может появиться на фоне перехода на правильное питание.

Врач посоветовала не перекусывать только фруктами. По её словам, съесть только банан или яблоко вредно - это приводит к повышению инсулина и усилению голода. Лучше съесть фрукты в сочетании с йогуртом или сыром, например.

Также Павлова рассказала, что ощущение внезапного голода может появиться из-за умственного перенапряжения. Для борьбы с таким состоянием нужно переключиться на физическую нагрузку - мозг будет занят управлением телом. Также можно почистить зубы к 21:00 - психологически это настроит на сон.

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