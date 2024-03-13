Как перестать наедаться на ночь: советы диетолога

Привычка ужинать поздно вечером чревата последствиями - ночью перерабатывается меньше калорий, а на следующий день вам обеспечен плохо контролируемый аппетит. Чтобы перестроить режим питания, следует сдвинуть завтрак на более раннее время, таким образом "подтянется" и ужин.

Как передает Day.Az, исследования, опубликованные в журнале Cell Metabolism, подтверждают, что поздний прием пищи не только замедляет обмен веществ, но и стимулирует чувство голода и тягу к сладкой, соленой и крахмалистой еде. Ученые при исследовании поведения едоков в стиле "жаворонок" и "сова" пришли к выводу: "Поздние приемы пищи изменяют биоритмы организма в сторону рассинхронизации с природным циклом, что существенно повышает вероятность развития ожирения и системных воспалительных процессов".

Как перестать наедаться на ночь? При регулировании режима питания следует соблюдать важные условия:

не пропускать завтрак;

в приемы пищи обязательно включать белковые продукты (хотя бы в три из них);

исключить бесконечные перекусы и алкоголь;

за стол садиться только ради еды, а не для того, чтобы справиться с негативными эмоциями.

Осознанное питание и расставание с поздними ужинами поможет стать стройным и бодрым.

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