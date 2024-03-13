Как перестать наедаться на ночь: советы диетолога
Привычка ужинать поздно вечером чревата последствиями - ночью перерабатывается меньше калорий, а на следующий день вам обеспечен плохо контролируемый аппетит. Чтобы перестроить режим питания, следует сдвинуть завтрак на более раннее время, таким образом "подтянется" и ужин.
Как передает Day.Az, исследования, опубликованные в журнале Cell Metabolism, подтверждают, что поздний прием пищи не только замедляет обмен веществ, но и стимулирует чувство голода и тягу к сладкой, соленой и крахмалистой еде. Ученые при исследовании поведения едоков в стиле "жаворонок" и "сова" пришли к выводу: "Поздние приемы пищи изменяют биоритмы организма в сторону рассинхронизации с природным циклом, что существенно повышает вероятность развития ожирения и системных воспалительных процессов".
Как перестать наедаться на ночь? При регулировании режима питания следует соблюдать важные условия:
не пропускать завтрак;
в приемы пищи обязательно включать белковые продукты (хотя бы в три из них);
исключить бесконечные перекусы и алкоголь;
за стол садиться только ради еды, а не для того, чтобы справиться с негативными эмоциями.
Осознанное питание и расставание с поздними ужинами поможет стать стройным и бодрым.
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