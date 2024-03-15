Ученые подтветдили гипотезу о положительном эффекте здорового питания

Ученые из Колумбийского университета обнаружили, что здоровое питание снижает риск развития деменции и замедляет темпы биологического старения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, pезультаты исследования опубликованы в Annals of Neurology.

В исследовании приняли участие 1644 человек старше 60 лет без признаков деменции. Они предоставили ученым информацию о своих пищевых привычках и состоянии здоровья, прошли тесты на оценку когнитивных способностей и сдали анализы крови. Отмечается, что в течение периода наблюдения участники прошли девять таких обследований с интервалом от четырех до семи лет между ними.

За время наблюдения у 140 участников развилась деменция. Для оценки взаимосвязи между определенными пищевыми привычками и риском появления этого заболевания, а также темпами старения организма ученые использовали эпигенетические часы под названием DunedinPACE. Этот инструмент позволяет анализировать ряд маркеров ДНК и определять биологический возраст тканей, клеток или органов.

Результаты показали, что правильное питание (сведение к минимуму количества ультра-обработанных продуктов в рационе, отказ от алкоголя, сбалансированное потребление соли и сахара) коррелировало со снижением риска развития деменции на 27%. Также здоровые пищевые привычки способствовали замедлению появления в организме самых различных молекулярных и клеточных повреждений, которые накапливаются с течением времени по мере старения.

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