Что будет, если пить смузи каждый день

Смузи ворвались в топ самых популярных полезных продуктов лет 10 назад - и, кажется, не собираются сдавать позиции. Причины объяснимы: они просты в приготовлении, содержат полезные овощи, фрукты и зелень и могут легко заменить полноценный перекус. А что насчет других, менее очевидных плюсов и минусов таких напитков?

Как передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ, простой способ восполнить дефицит витаминов и минералов

Если разнообразить рацион для вас - не самая простая задача, смузи действительно может прийти на помощь. Не хватает железа? Добавьте в полезный напиток тофу, тыквенные семечки и шпинат - проблема решена. Необходима профилактика появления новообразований? Больше томатов и куркумы!

...и овощей

Нехватка свежей зелени и овощей в ежедневном меню тоже решается регулярным употреблением смузи в пищу. А еще это самый вкусный способ разнообразить рацион из всех возможных - особенно, если вы считаете себя фанатом белка или углеводов.

Оказывает положительное влияние на иммунитет

В смузи часто добавляют цитрусовые: они богаты витамином С, который помогает противостоять болезням и вирусам. А если разнообразить рецепт любимого напитка клубникой, кешью, миндалем или тыквенными семечками, то можно избежать дефицита цинка, из-за которого ухудшается состояние кожи, ногтей и волос.

Но есть у смузи и пара минусов (довольно существенных!) - среди них:

Неконтролируемое чувство голода

Именно смузи в большинстве диет используется в качестве замены для перекуса или даже полноценного приема пищи. Но возникает замкнутый круг: лишний вес почти всегда тесно связан с инсулинорезистентностью, и если она есть, то фрукты, ягоды и крахмалистые овощи могут вызвать "внеплановый" всплеск инсулина, что только усугубляет ситуацию. Но и здоровым людям лишние скачки уровня глюкозы в крови ни к чему - именно благодаря им мы ощущаем внезапный голод.

Потребление лишнего сахара

Из предыдущего недостатка смузи вытекает еще один - контролировать объем сахара, поступающий в организм при их частом употреблении действительно крайне сложно. Особенно, если вы предпочитаете смузи из магазина, а не собственного приготовления.

Нарушение работы ЖКТ

Резкое увеличение объема клетчатки в рационе меняет микробиом кишечника - неудивительно, что вы можете столкнуться со вздутием живота и другими симптомами дискомфорта. Поэтому обогащать рацион напитками на основе овощей и фруктов нужно поэтапно.

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