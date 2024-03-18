Доказана эффективность краткосрочных диет

Исследование, проведенное учеными из Сиднейского университета, показало, что для подростков, страдающих ожирением, оказались безопасны и эффективны краткосрочные, очень низкокалорийные диеты, если они находятся под наблюдением опытного диетолога. Как передает Day.Az, об этом сообщает новостной портал The Guardian.

Диеты с очень низким содержанием калорий предполагают потребление менее 800 калорий в день. Обычно диетологи не советуют прибегать к такого рода диетам, так как при переходе на обычный рацион питания высок риск обратного набора веса до изначальных значений. Иногда можно набрать даже больше килограммов, чем было сброшено. Однако такие диеты могут назначаться людям с ожирением, которые хотят сбросить вес, но не поддаются обычным диетам и программам упражнений.

В исследовании приняли участие 134 подростка с ожирением и по крайней мере одним сопутствующим заболеванием, таким как высокое кровяное давление или инсулинорезистентность. Они были посажены на четырехнедельную диету, по окончании которой они смогли похудеть на 5,5 кг. Почти у всех (95%) был по крайней мере один побочный эффект, у 70% - три. Наиболее распространенными побочными эффектами были чувство голода, усталость и головные боли.

Результаты показали, что VLED под контролем медицинских работников несмотря на побочные эффекты, приемлем для многих подростков с ожирением средней и тяжелой степени.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!