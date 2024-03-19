Названа неожиданная польза фасоли

Согласно исследованиям, употребление бобовых в пищу, например гороха, чечевицы, фасоли или нута, снижает риск возникновения ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний. Чем еще полезны эти продукты для организма, как их правильно готовить, а также есть ли противопоказания к их потреблению, "Известиям" рассказала врач-гастроэнтеролог медицинской компании "СберЗдоровье" Дарья Утюмова, передает Day.Az.

"Представители культуры бобовых богаты полезными для организма веществами. Так, например, они содержат витамин С - природный антиоксидант, который защищает организм от окислительных процессов, приводящих к заболеваниям сердца, и способствует активности лейкоцитов - клеток крови, участвующих в иммунных процессах. Также бобовые содержат 10,5% суточной нормы фосфора, что способствует поддержанию здоровья зубной эмали и минерализации костных тканей. В 100 г таких продуктов содержится около 18% суточной нормы железа, что особенно полезно для людей с железодефицитной анемией", - напомнила специалист.

Бобовые на 40% состоят из белка, поэтому надолго помогают утолить чувство голода. Также эти продукты низкокалорийные: например, в 100 г вареной фасоли всего 180 ккал. Зерна бобовых способствуют нормальному пищеварению за счет содержания большого количества клетчатки, в 100 г продукта ее 15 г, что соответствует 50% суточной нормы.

"Стоит учитывать, что для поддержания здоровья организма одних лишь бобов недостаточно, важно питаться сбалансированно и разнообразно. Для каждого приема пищи тарелка 22-23 см в диаметре мысленно делится на четыре части: ½ овощей и фруктов, ¼ - растительные белки, например фасоль, горох, чечевица, или животные - нежирные сорта мяса, рыбы, птицы, ¼ - сложные углеводы, допустим крупы, макароны", - добавила врач-гастроэнтеролог.

Она отметила, что зерна бобовых перед приготовлением нужно замочить, это сократит время их приготовления и нейтрализует фитаты - вещества, которые вызывают процессы брожения в кишечнике. Их желательно замачивать в глубокой широкой миске или кастрюле в пропорции как минимум 1:4 (бобовые: вода), на время от двух до десяти часов.

Также специалист предупредила, что бобовые можно употреблять в пищу не более 2-3 раз в неделю - суммарно около 200-400 г за все приемы пищи, так как в большем количестве они могут дать повышенную нагрузку на пищеварительную систему или спровоцировать метеоризм (вздутие).

"Такие продукты противопоказаны людям с подагрой, так как при этом заболевании вырабатывается избыточное количество мочевой кислоты, а бобовые содержат пурины - вещества, которые после попадания в организм превращаются в кристаллы мочевой кислоты. Также их не стоит употреблять людям с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки - они могут повреждать слизистую стенку органов желудочно-кишечного тракта за счет большого содержания грубых пищевых волокон и таким образом провоцировать или усугублять воспалительные процессы", - пояснила врач.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!