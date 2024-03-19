Врач развеяла один популярный миф о яйцах

Употребление яичной скорлупы с целью восполнения уровня кальция в организме неоправданно и даже опасно для здоровья человека, заявила гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко для NEWS.ru. Внешняя оболочка яиц используется для удобрения почвы и обогащения корма сельскохозяйственных животных, напомнила она, передает Day.Az.

Как известно, кальций в яичной скорлупе представлен в виде кальция карбоната, но в организме он усваивается хуже, чем, например, кальций цитрат, что делает добавки с этой формой кальция более эффективными в долгосрочной перспективе применения, - подчеркнула врач.

Измельченная яичная скорлупа раньше рекомендовалась детям, беременным и кормящим матерям для восполнения кальция, однако сейчас к этой методике не прибегают по нескольким причинам. Во-первых, существует риск инфекции из-за возможной недостаточной обработки продукта, во-вторых, невысокая усвояемость кальция, в-третьих, наличие более доступных форм восполнения минерала в виде биологически активных добавок, уточнила Тимощенко.

Употреблять яичную скорлупу, а также сырые яйца неоправданно ни с точки зрения инфекционной безопасности, ни с точки зрения обогащения рациона. Лучше отдавать предпочтение молочным продуктам как источникам кальция, в частности твердым сырам, а также, в случае необходимости, биологически активным добавкам с легкоусвояемыми формами кальция, - констатировала гастроэнтеролог.

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