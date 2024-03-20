Стало известно, какая диета улучшает внешний вид кожи

Ученые из Мюнхенского университета в составе научного коллектива обнаружили, что бобовые, овощи, орехи, фрукты, оливковое масло и жирная рыба могут облегчить течение таких заболеваний, как акне и розацеа. Как передает Day.Az, результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Отмечается, что розацеа и акне - это хронические заболевания кожи, которые имеют разные признаки и природу возникновения. Причины развития розацеа до конца не изучены. Это заболевание проявляется покраснением и бугристостью кожи на лице, в то время как акне возникает из-за забивания волосяных фолликул клетками кожи и салом. При этом на лице могут присутствовать воспалительные элементы нескольких типов - закрытые (белые) комедоны, открытые (черные) комедоны, милиумы.

В рамках проведенного исследования ученые собрали информацию о 296 людях с различными типами акне и розацеа. Также были учтены данные здоровых добровольцев. Исследователи оценили степень тяжести заболевания, зафиксировали рост и вес участников и изучили их пищевые привычки. Также у всех испытуемых были взяты образцы крови для определения уровней глюкозы, инсулина и гликированного гемоглобина.

Анализ пищевых привычек показал, что у людей с акне и розацеа была значительно снижена доля овощей, фруктов, макаронных изделий, соевых продуктов и вареного картофеля в рационе по сравнению с теми, у кого не было этих заболеваний. При этом в рационе здоровых людей было меньше меда, мяса и фастфуда. Употребление большого количества молочных продуктов ученые связали с повышенной вероятностью появления акне на груди.

Исследователи пришли к выводу, что сокращение потребления сыра, алкоголя и мяса вместе с увеличением количества овощей, орехов, бобовых, оливкового масла и жирной рыбы может улучшить состояние кожи при розацеа и акне. Они добавили, что полученные результаты исследования могут поспособствовать разработке новых подходов к питанию для людей, страдающих этими заболеваниями.

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