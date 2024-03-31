Названы опасные продукты, от употребления которых лучше отказаться

Специалисты советуют отказаться от употребления плавленых сырков, хлебцев, гранолы, йогурта с добавками и различными вкусами, диетических газированных напитков, а также готовых замороженных блюд и некоторых кондитерских изделий, например тортов с высоким содержанием промышленных ингредиентов. Как передает Day.Az, об этом сообщает новостной портал DailyMail.

Употребление ультра-обработанных продуктов связано с повышенными рисками возникновения различных проблем со здоровьем, в том числе сердечно-сосудистых, раковых и эндокринных заболеваний. К таким продуктам относится еда, произведенная в промышленных условиях (на фабриках или в фастфуд-заведениях) из рафинированных и максимально очищенных от примесей ингредиентов с добавлением эмульгаторов, загустителей и искусственных ароматизаторов. Однако в их число входят и менее очевидные продукты, которые часто можно принять за полезные.

По словам специалистов, чтобы узнать ультра-обработанные продукты, нужно внимательно изучать состав. Если в составе указаны ингредиенты, которые вы не можете приобрести отдельно и использовать на собственной кухне, то перед вами, скорее всего, ультра-обработанный продукт. Кроме того, лучше отказаться от продуктов, состав которых содержит слишком большое количество позиций.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!