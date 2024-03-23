Названы обязательные для весеннего меню продукты

Как компенсировать недостаток витаминов, который традиционно случается весной? Какие продукты нужно обязательно есть? Об этом aif.ru рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина:

- Питайтесь разнообразно и сбалансированно, включите в рацион достаточное количество овощей, фруктов, зелени, молочных продуктов, мяса, рыбы и яиц. Это позволит восполнить недостаток витаминов и минералов, необходимых для нормальной работы иммунной и нервной системы. В весенний период времени чаще всего наблюдается дефицит витаминов А, D, B1, E, B12, B6, B2, К, передает Day.Az.

Витамин А содержится в печени рыб и рыбьем жире, печени животных и домашней птицы, яйцах, сливочном масле, в моркови, красном перце, тыкве, помидорах, абрикосах, персиках, грушах, в овощах и фруктах, окрашенных в оттенки красного и оранжевого.

Основные источники витаминов группы B - продукты как животного, так и растительного происхождения. Они есть в зерновых ростках, грецких орехах и фундуке, шпинате, картофеле, моркови, капусте, бобовых, а также яйцах, рыбе и печени.

Витамин D содержится в рыбьем жире, сардинах, сельди, лососе, тунце, молоке и молочных продуктах, в хлебе из муки грубого помола. Кроме того, этот витамин вырабатывается в коже под воздействием солнца.

Витамин Е содержится в зернах злаковых, ростках пшеницы, петрушке, растительных маслах, семечках и орехах, в куриных яйцах, брюссельской капусте, в ягодах шиповника, облепихи, черешни и рябины.

Витамином К богаты зеленые листовые овощи, капуста, крапива, рожь, овес, плоды шиповника. Кроме того, в весенний период очень важно есть продукты, богатые омегой-3, которая содержится в семенах льна, грецких орехах, водорослях и рыбе.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!