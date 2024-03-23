Врач рассказала, что сыр и соусы могут повышать кровяное давление

Британский диетолог Соня Помбо из исследовательской организации Action on Salt при Лондонском университете королевы Марии рассказала Daily Mail, что злоупотребление сыром, соусами, печеньем и готовыми блюдами может повысить риск развития гипертонии. Дело в том, что в этих продуктах зачастую содержится чрезмерное количество соли, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Диетолог объяснила, что в ресторанах быстрого питания и супермаркетах приготовленные блюда часто пересолены. При этом чрезмерное количество соли может содержаться не только в фастфуде, но и в более "здоровых" блюдах, таких как супы. Другим неочевидным источником соли могут быть сыры, особенно сорт Чеддер.

Предельная норма ежедневного потребления соли, установленная ВОЗ (Всемирной организацией здравоохранения), составляет пять граммов. В 100 граммах сыра Чеддер может содержаться более двух.

Врач рассказала, что слишком большое количество регулярно употребляемой соли существенно повышает риск гипертонии. Дело в том, что натрий (один из компонентов пищевой соли) обладает способностью задерживать жидкость в организме, тем самым увеличивая объем циркулирующей крови. Это создает дополнительную нагрузку на стенки сосудов и увеличивает вероятность инфаркта и инсульта.

Многие люди осведомлены о необходимости отслеживания количества потребляемой соли. Однако простой отказ от досаливания блюд может не оказать нужного терапевтического эффекта, поскольку во многих продуктах натрий присутствует в "скрытой" форме. К ним относятся соусы (кетчуп, горчица), сладкое печенье и закуски, сухие завтраки и хлеб.

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