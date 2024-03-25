Развеян миф о газированной воде

В эфире программы "Жить здорово!" Елена Малышева и ее коллеги ответили на популярные вопросы о воде и предупредили о некоторых ее рисках, передает Day.Az со ссылкой на aif.ru.

Как рассчитывать дозу воды для себя?

Люди разные, пояснили медики, поэтому и количество воды им нужно разное. Так, традиционно предлагается выпивать 30 миллилитров на каждый килограмм веса. То есть чтобы рассчитать свою дозу воды, надо умножить свой вес на 0,3. Например, для 70-килограммового человека этот показатель будет равен почти 2 литрам. Для 50-килограммового нормой станет полтора литра.

"Есть реанимационные показатели, сколько нужно воды, мы рассчитываем этот показатель. Путем умножения 1 кг веса на 0,3 литра. Это медицинский расчетный показатель, если озаботиться точной цифрой, сколько воды надо лично вам. Но так как редко кто озадачивается умножением, то за расчет и рекомендацию берется цифра в 2 литра", - пояснила Малышева.

Какой водой лучше утолять жажду?

Что лучше подходит для этой цели - газированная, минеральная, теплая или холодная вода? Были проведены исследования по этому поводу.

"Газированная вода - это вода, насыщенная углекислым газом, она бывает разной - слабо-, средне- и сильногазированной. Был проведен эксперимент на 100 людях. Им не давали пить в течение 12 часов, потом они выпили по 400 мл воды - газированной и нет. Оказалось, что те, кто пили газированную воду, имели большее насыщение", - пояснил офтальмолог Михаил Коновалов.

Связано это с тем, что механорецепторы желудка воспринимают газированную воду как больший объем.

Важно еще и то, какой температуры эта вода. Так, лучше всего справляется с задачей вода температурой лишь 4 градуса, то есть обычная из холодильника.

Может ли газированная вода вызывать вздутие живота?

В пищеварительном тракте есть разные этажи, пояснила Малышева. На первом расположен желудок и есть огромный газовый пузырь. В желудок попадают газы, которые мы проглотили. "Например, газы с газированной водой - они попадут в желудок, поднимутся в желудочный пузырь, и потом мы их отрыгиваем заметным или незаметным для себя способом. Эти газы физически не могут опуститься вниз, они поднимаются лишь наверх", - пояснила Малышева.

В кишечнике же накапливается газ лишь тот, что становится следствием деятельности бактерий кишечника, когда они переваривают молоко или грубое волокно. Поэтому газированная вода не приведет ко вздутию живота, максимум, что будет - отрыжка газом или выдыхание газа с дыханием при разговоре.

Может ли повышать давление минеральная вода?

Есть три вида воды: лечебная - в ней много соли: больше 10 граммов на литр воды. 10 граммов - это две чайные ложки.

В лечебно-столовой - от 1 до 10 граммов соли на литр. А в столовой - менее 1 грамма. Гипертоникам, подчеркнули врачи, можно использовать лишь столовую воду.

"Натрий входит в организм, он задерживается в стенке сосуда, она отекает, поднимается артериальное давление", - подчеркнул кардиолог Герман Гандельман. Одним из главных минералов в составе минеральной воды является натрий. Поэтому минералка повышает давление. И гипертоникам использовать такую нельзя.

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