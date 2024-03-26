Диетолог назвала оптимальную дозу молочных продуктов в день

Все кисломолочные продукты оказывают похожее действие, поэтому не нужно пытаться выбрать самый полезный. Главное - съедать три порции молочных продуктов в день. Об этом "Газете.Ru" рассказала диетолог, эксперт по функциональному питанию ФНЦ пищевых систем РАН Александра Суржик, передает Day.Az.

"В кефире, йогурте, ряженке используются разные бактерии, которые определяют вкус продукта, его кислотность и другие свойства. Нельзя сказать, что одни бактерии полезнее других. В целом разные кисломолочные напитки оказывают похожее действие на организм. Часто их обогащают бактериями, в этом случае будет продукт двойного действия: на здоровье повлияют и бактерии из закваски, и добавленные микроорганизмы. Лучше употреблять разные кисломолочные напитки, чередуя их", - объяснила Суржик.

Врач добавила, что эффект для здоровья от низкожирового или обычного йогурта может отличаться сильнее, чем эффект от йогурта или другого кисломолочного напитка.

"Нужно стремиться к снижению доли насыщенных жиров в диете. Ими богаты молочные продукты. Однако использование только обезжиренной пищи не рекомендуется. Жировой компонент дает ощущения вкуса и насыщения, позволяет получить удовольствие от еды. Важно соблюдать баланс и учитывать наличие высокого сердечно-сосудистого риска и других заболеваний. Детям рекомендуются продукты с обычной жирностью, потому что молочный жир - главный источник витамина А, в нем содержатся и другие полезные вещества.

В день следует употреблять три порции разных молочных продуктов. Для жидкого продукта одна порция - это 200 мл, а для ложкового - 125-150 мл. Это не значит, что нужно выпивать три стакана кефира в день. Можно экспериментировать: добавлять в чай молоко, готовить салаты с заправкой из йогурта. Однако важно учитывать общий рацион и не уповать на один продукт, заключила врач.

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