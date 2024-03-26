Врач рассказала о пользе чая каркаде

Чай каркаде содержит в себе огромное количество полезных веществ и витаминов. Этот напиток помогает в профилактике атеросклероза, улучшает состояние сосудов и благоприятно воздействует на иммунную систему. Диетолог Елена Соломатина рассказала "Вечерней Москве", какими еще полезными свойствами обладает каркаде, передает Day.Az.

Польза чая каркаде

По ее словам, чай каркаде, или суданская роза, пришел к нам из Египта, где был популярен еще во времена фараонов. Этот напиток прежде всего богат витамином С, который защищает от разрушения флавоноиды и антоцианы. Также в нем содержится большое количество антиоксидантов, как в чернике и голубике, которые благоприятно воздействуют на сосуды.

- Каркаде принято пить для профилактики атеросклероза и улучшения состояния сосудов и капилляров. Помимо этого, напиток понижает уровень холестерина в крови за счет антиоксидантной активности, благоприятно воздействует на печень - она начинает продуцировать нормальный холестерин, - отметила Соломатина.

Кроме того, каркаде ускоряет метаболические процессы, улучшает желчеотток и лимфоотток, обладает мочегонным действием, поэтому его полезно пить при похудении. Напиток способствует очищению организма, подчеркнула диетолог.

Этот чай также укрепляет иммунную систему. Каркаде полезно пить во время простуды, потому что он обладает и бактерицидным свойством, заверила специалист:

- Можно с уверенностью сказать, что каркаде - это мед и лимон в одном флаконе по количеству полезных веществ. Его можно пить при ОРВИ и других простудных заболеваниях. Он поможет вывести токсины и уберет спазмы в организме за счет содержания магния.

Кому противопоказан каркаде

Диетолог предупредила, что каркаде является очень кислым напитком, поэтому он противопоказан людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, например, с язвой желудка, гастритом и повышенной кислотностью.

Кроме того, каркаде может спровоцировать обострение, если есть камни в желчном и мочевом пузыре, потому что стимулирует отток желчи и мочи. Также он противопоказан при низком давлении.

- Людям с низким артериальным давлением нужно быть осторожнее, потому что из-за каркаде возможно головокружение. Также, если при высоком давлении выпить лекарственный препарат с каркаде, может произойти очень резкое понижение, и человек почувствует себя плохо. Это правило особенно актуально для людей после 50 лет, - сообщила Соломатина/

Норма чашек в день

По мнению диетолога, в среднем можно пить три чашки каркаде в день, но нужно учитывать индивидуальные особенности организма.

- Важно наблюдать, как реагирует организм на данный напиток. Если все в порядке, то можно выпить от двух до четырех чашек в день, - уточнила специалист.

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