Два продукта оказались полезными для быстрого засыпания

Некоторые продукты, включая бананы, больше других способствуют быстрому засыпанию, рассказали эксперты-сомнологи из британской организации Sleep Charity. Их выводы цитирует издание Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Бананы полезны для засыпания, потому что являются источником магния и калия - микроэлементов, которые, как объяснили сомнологи, помогают расслабить напряженные мышцы. Кроме того, добавили они, во фрукте оказалось достаточно триптофана - аминокислоты, стимулирующей выработку гормонов спокойствия. "Съешьте перед сном банан целиком или сделайте из него смузи", - порекомендовали специалисты.

Магний, продолжили они, также содержится в миндале. "У миндаля есть дополнительное преимущество: он содержит белки, которые помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови во время сна и переключают организм с активного цикла адреналина на режим отдыха и пищеварения. Попробуйте заменить полдник горсткой орехов или смешать его с молоком и медом для приятного перекуса перед сном", - предложили сомнологи.

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