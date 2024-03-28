Эксперты рассказали о вреде популярного вида завтрака

Терапевт Елена Малышева и офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале заявили, что частое употребление сладких вафель может привести к разрушению сетчатки глаза. Выпуск, в котором врачи рассказали россиянам о вреде популярного вида завтрака, доступен на сайте телеканала, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Коновалов предупредил, что вафли являются калорийным продуктом. "Там есть и углеводы, и жиры - это, конечно, не очень хорошее сочетание. Мы понимаем, что углеводы, повышенный сахар в крови разрушают наши сосуды, включая сосуды сетчатки, потому что они очень мелкие здесь, а сетчатка очень чувствительна", - объяснил офтальмолог.

Малышева добавила, что сахар буквально сжигает сосуды сетчатки. В результате, по словам специалистов, из-за большого количества сахара, которое содержится в вафлях, может развиться слепота.

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