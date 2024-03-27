https://news.day.az/gurmaniya/1647461.html В Китае придумали уникальный ресторан - ВИДЕО
В Китае придумали уникальный ресторан - ВИДЕО
В Китае придумали атмосферный ресторан для ценителей романтики железно-дорожных путешествий.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Внутри всё для полного погружения: вместо музыки из колонок там звучит стук колёс, на стенах "вагона-ресторана" мониторы показывают бесконечные пейзажи, а над головами посетителей даже есть полка для багажа.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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