В Китае придумали уникальный ресторан

В Китае придумали атмосферный ресторан для ценителей романтики железно-дорожных путешествий.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Внутри всё для полного погружения: вместо музыки из колонок там звучит стук колёс, на стенах "вагона-ресторана" мониторы показывают бесконечные пейзажи, а над головами посетителей даже есть полка для багажа.

Представляем вашему вниманию данное видео: