Назван простой продукт для похудения и здоровья кишечника

Регулярное употребление кимчи и квашеной капусты способствует улучшению обмена веществ, обогащению микрофлоры кишечника и улучшению общего здоровья организма, считают диетолог Оливия Моррисон и гастроэнтеролог-диетолог Кэтрин Нэш.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, их мнение приводит издание The Sun.

Нэш отметила, что и кимчи, и квашеная капуста относятся к категории ферментированных продуктов, повышающих разнообразие микрофлоры кишечника. По ее словам, это полезно при похудении, а также помогает повысить иммунитет.

Моррисон уточнила, что благодаря регулярному употреблению простых блюд из капусты удавалось снизить уровень холестерина, жировых отложений и стабилизировать содержание сахара в крови. Еще одним преимуществом она назвала профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, рака толстой кишки и молочной железы.