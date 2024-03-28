Диетолог развеяла миф о бесполезности йогуртов без живых бактерий
"Йогурт содержит живые бактерии, поэтому его иногда называют "живым". Но нельзя сказать, что если перед нами стерилизованный "йогуртовый продукт", в котором нет живых микроорганизмов, то он бесполезен. В таких продуктах, например, содержатся постбиотики - продукты жизнедеятельности бактерий. Также нужно помнить, что кисломолочные продукты - это источник не только бактерий, но и молочного белка, который служит строительным материалом для организма человека. Это полноценный белок, он содержит все аминокислоты и лучше усваивается не из обычного молока, а из кисломолочных продуктов", - рассказала диетолог.
Кроме того, в кисломолочных продуктах содержится мало сахара лактозы: ее уже съели бактерии. И потому человеку не придется переваривать лактозу, что для многих взрослых может быть сложно: способность к этому снижается с возрастом. Живые или стерилизованные кисломолочные продукты в этом плане не отличаются.
Также врач развеяла миф о том, что пробиотики (препараты с живыми бактериями) бесполезны для людей без кишечных проблем.
"Помогать кишечным микробам можно и нужно, так как современный образ жизни очень сильно вредит им. Но стоит отметить, что пробиотики - это не любая бактерия, которую добавили в продукт. Это бактерии определенного вида и штамма, для которых доказано положительное действие на здоровье человека," - заключила Суржик.
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