Названа неожиданная польза плавленых сырков

По калорийности, содержанию полноценного животного белка и минеральных веществ плавленый сыр является одним из ценных продуктов. Об этом "Газете.Ru" рассказала доцент кафедры "Технология молока, пробиотических молочных продуктов и сыроделия" Университета РОСБИОТЕХ Жанна Гучок, передает Day.Az.

"Энергетическая ценность разных сортов плавленых сыров колеблется в диапазоне 220-360 ккал. Это делает плавленый сыр питательным продуктом, полезным для формирования костной ткани, зубов, ногтей и волос. Также это естественный источник белка, необходимого для нормального роста и развития мышц. Плавленый сыр лучше всего употреблять за завтраком, благодаря содержащимся в нем жирам, он помогает оставаться в тонусе на протяжении всего дня. Этот продукт богат легкоусваиваемым белком. Усвояемость плавленых сыров составляет 100%, в то время как натуральных сыров - 95%", - рассказала эксперт.

При этом, по словам специалиста, дешевый плавленый сыр, а также сыр, содержащий искусственные химические добавки, не рекомендуется для детского питания.

"Продукты, изготовляемые по технологии плавленого сыра с использованием немолочного жира и (или) белка, в составе которых их доля менее 50% (плавленые сырные продукты), тоже нельзя считать полезными. В больших количествах плавленый сыр вреден. Аллергикам и людям с непереносимостью лактозы (ее около 2% в составе) нужно быть осторожными с плавлеными сырками. При повышенной кислотности желудка происходит медленное усвоение продукта", - резюмировала она.

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