Пожилым людям посоветовали добавить в рацион халву

Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина 27 марта рассказала "Известиям" о пользе халвы, передает Day.Az.

"Халва, изготовленная из тахини (молотого кунжута), орехов или семян подсолнечника, богата белками, витаминами и минералами, такими как кальций, железо и магний. Она может быть полезна как источник энергии и питательных веществ. Кроме того, халва содержит полезные жирные кислоты и антиоксиданты, которые могут помочь улучшить здоровье сердца и снизить воспаление. Очень полезна халва пожилым людям из-за содержания клетчатки, которая "подкармливает" полезные бактерии в толстом кишечнике", - сказала она.

Витамин Е, который содержится в составе подсолнечной халвы, борется со старостью и очень полезен женщинам. В арахисовой халве главным компонентом является микроэлемент кремний, который необходим хрящам, сухожилиям и зубам. Употребление халвы из льняного семени - колоссальная поддержка сердечно-сосудистой системы, сообщила биолог.

"Однако семена и орехи, главные компоненты халвы, - самые сильные аллергены, поэтому детям, беременным и людям, страдающими аллергическими реакциями, лучше отказаться от этого продукта или употреблять его крайне осторожно. Высокое содержание сахара в халве - еще одна причина употреблять ее в умеренных количествах, особенно людям с сахарным диабетом, проблемами с сердцем или лишним весом, а также детям, у которых есть проблемы с зубами, и подросткам с угревой сыпью", - отметила Лялина.

Кроме того, некоторые виды халвы могут содержать дополнительные ингредиенты - масло и сиропы, которые вредны для здоровья, если слишком увлекаться этим лакомством, добавила собеседница издания. По ее словам, халву, включенную в состав сбалансированного рациона, оптимально употреблять в количестве не более 50 г в сутки.