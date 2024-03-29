Учёные выяснили, как определить готовность мяса. Дело в том, что цвет продукта не отражает степень его готовности, да и проверка термометром не всегда может быть правильной.

Работой занялись норвежские исследователи под руководством специалиста из Норвежского института пищевых продуктов. Они изучили методы, которыми европейцы проверяют готовность курицы.

В целом, учёные выделили девять способов. Самый популярный - просто готовить курицу в течение определённого времени. Люди также часто оценивают готовность по цвету мяса, есть и те, кто следит за текстурой мяса.

После анализа исследователи ввели в куриное филе смесь бактерий и начали готовить на гриле. Готовили в течение различного времени до определённой температуры. После этого учёные оценивали количество выживших в мясе бактерий.

Как оказалось, когда внутренняя температура мяса достигала 70 градусов по Цельсию, количество бактерий снижалось на четыре-пять порядков. Тем не менее, при этом другие части мяса могли не прогреваться до такой степени, а значит сохранять патогены.

Самым эффективным субъективным способом определить готовность назвали вид внутренней структуры мяса. При температуре в 65-70 градусов уже становилась заметна волокнистая структура. Тем не менее, учёные всё равно советуют несколько раз измерять термометром температуру в разных частях мяса.

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