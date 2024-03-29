Названа специя, повышающая аппетит и стимулирующая похудение

Ученые из Техасского колледжа сельского хозяйства и наук о жизни выяснили, что употребление кардамона способствует похудению, одновременно повышая аппетит. Исследование опубликовано в International Journal of Molecular Sciences, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кардамон - популярная специя во многих частях мира, имеющая теплый травяной вкус, в котором сочетаются ноты эвкалипта, мяты и перца.

В новом исследовании ученые провели эксперименты на животных, которым в рацион добавили различные дозы семян кардамона. Они обнаружили, что кардамон повышает аппетит, но также увеличивает расход энергии и уменьшает жировую массу.

Ученые выяснили, что приблизительная активная доза кардамона для человека весом около 60 кг составляет не менее 77 миллиграммов, то есть 8-10 стручков кардамона каждый день.

Исследование подтвердило, что кардамон влияет на нервные цепи, которые регулируют расщепление жировой ткани и выработку энергии в печени и скелетных мышцах.

Авторы работы отметили, что другие связанные исследования показали противовоспалительные свойства кардамона. По их данным, специя может уменьшить слабовыраженное воспаление, которое может привести к хроническому воспалению и развитию ряда заболеваний.