Врач назвала продукт для долголетия

Президент Российского общества антивозрастной медицины, геронтолог Светлана Трофимова в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" назвала тофу продуктом для долголетия. Выпуск передачи доступен на платформе "Смотрим", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"[Тофу] - это очень популярный продукт у долгожителей, которые живут в так называемых "голубых зонах"", - раскрыла Трофимова. Геронтолог объяснила, что под голубыми зонами понимают места, где живет наибольшее количество людей, достигших возраста 100 лет.

Врач заявила, что употребление тофу может снижать риск развития рака, а также замедляет наступление менопаузы у женщин.

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