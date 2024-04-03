Нездоровое питание увеличивает риск диабета

Нездоровое питание сверх нормы увеличивает риск развития диабета и ожирения, снижая, тем самым, активность иммунной системы.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом в официальном аккаунте минздрава Азербайджана в Instagram написал специалист-эксперт ведомства, терапевт Закир Гулиев.

По его словам, сильная иммунная система - важное условие здоровья, но существует ряд факторов, ослабляющих ее деятельность, одними из которых являются неправильное питание и некоторые привычки.

"Скудное или однотипное питание людей, сидящих на диете для похудения, а также недостаток в рационе питания микроэлементов и витаминов снижают функцию иммунной системы, что в конечном итоге ослабляет сопротивляемость организма болезням", - отметил терапевт.

З.Гулиев подчеркнул, что чрезмерное потребление сахара негативно сказывается на работе иммунной системы, ослабляя защиту организма от инфекций.

"Курение и употребление алкоголя, радиационное облучение, плохой сон и недосыпание, недостаток отдыха, чрезмерная стрессовая нагрузка, частое употребление антибиотиков и другие факторы являются одними из основных причин ослабления нашей иммунной системы", - добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!