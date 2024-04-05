Названы продукты, помогающие «обуздать» аппетит

Дипломированный диетолог Мишель Рутенштейн из США рассказала изданию Daily Mail, что бобовые, творог, йогурт, яблоки, брокколи и яйца обеспечивают длительное чувство сытости при небольшой энергетической ценности, передает Day.Az.

По словам врача, употребление яиц (и других богатых белком продуктов) на завтрак обеспечивает наиболее длительное чувство сытости. Вероятнее всего, это связано с способностью белков препятствовать быстрому подъему и падению уровня сахара в крови. Аналогичным полезным свойством обладают и несладкие молочные продукты - творог и натуральный йогурт.

"Приглушить" аппетит также помогают артишоки, брокколи и морковь. Благодаря высокому содержанию клетчатки в составе эти продукты создают ощущение наполненности желудка. Полезными пищевыми волокнами богаты и фрукты, в особенности яблоки и грейпфруты. Более водянистые и мягкие плоды, такие как дыня, насыщают менее эффективно.

Другим оптимальным вариантом регуляции аппетита выступает употребление бобовых. Диетолог объяснила, что они содержат растворимые пищевые волокна, обладающие способностью впитывать воду в процессе пищеварения и увеличиваться в объеме. Кроме того, какие волокна увеличивают секрецию гормона GLP-1 в кишечнике. Выработку этого соединения активирует популярный препарат для похудения "Оземпик".

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