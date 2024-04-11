Развеян миф о вреде белого хлеба

Диетолог Дуэйн Меллор из Астонского университета в Великобритании рассказал Daily Mail, что белый хлеб сам по себе не опасен для здоровья - он не провоцирует опасные скачки сахара в крови. Более того, добавление богатой клетчаткой пищи к хлебу может сделать его намного полезнее, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Врач объяснил, что в 100 граммах белого хлеба содержится около 49 г углеводов. В таком же количестве цельнозернового хлеба количество углеводов равняется примерно 41 грамму, что не намного меньше. Также, с точки зрения того, насколько быстро крахмалы перевариваются и вырабатывают глюкозу в организме, между белым и цельнозерновым хлебом нет большой разницы.

Это значит, что белый хлеб не вызывает опасные скачки сахара в крови. По словам диетолога, подъем уровня глюкозы - это естественная реакция на употребление пищи.

Основная разница между белым и цельнозерновым хлебом заключается в степени измельчения сырья - злаков. Цельнозерновой хлеб улучшает пищеварение, поскольку богат грубыми, не полностью измельченными пищевыми волокнами (клетчаткой). Этим и обусловлена его польза. Однако, по мнению Меллора, добавление клетчатки (овощей, зелени) к обычному белому хлебу может сделать его не менее полезным.

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