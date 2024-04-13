Найден необычный способ выявления вредных пищевых привычек

Ученые из Пенсильванского государственного университета обнаружили, что характер выбора и поедания кренделей в ходе специального теста может многое рассказать о пищевых привычках человека, таких как переедание и злоупотребление солью. Результаты исследования опубликованы в журнале Appetite, передает Day.Az.

В исследовании приняли участие 57 взрослых добровольцев. В ходе одного из экспериментов они должны были выбрать между тремя типами соленых кренделей - малого, большого и среднего размера, после чего употребить изделия в пищу. По время поедания кренделей участников снимали на видео чтобы зафиксировать скорость употребления пищи, количество откусываний от целого кренделя и общее время перекуса.

Анализ видеозаписей показал, что выбор крупных кренделей побуждал участников откусывать больше и доедать до конца. Кроме того, большой размер кренделя коррелировал с самой высокой скоростью поедания. Ученые предположили, что выбор большой порции в целом и желание съесть все может свидетельствовать о привычке переедать.

Ученые также обнаружили, что испытуемые, которые выбрали крендели маленького размера, были склонны злоупотреблять солью (на поверхности мелких изделий соленой "корочки" было больше, а нейтрального теста - меньше).

По мнению исследователей, структура (текстура, размер и форма ) единичного куска пищи и характер его употребления может многое рассказать о пищевых привычках человека. Сейчас ученые планируют выяснить, как можно манипулировать материальными свойствами продуктов питания для развития у людей здорового пищевого поведения.

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