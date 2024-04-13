Назван простой способ избавиться от изжоги

Быстро избавиться от изжоги поможет стакан молока, считает врач-гастроэнтеролог Питер Уорвелл. Простой способ убрать неприятные ощущения в желудке он назвал изданию Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уорвелл указал, что чаще всего изжога появляется после употребления жирной и жареной пищи, так как подобная еда задерживает опорожнение желудка и способствует попаданию желудочного сока в пищевод. Поскольку в желудочном соке содержится кислота, она вызывает ощущение жжения за грудиной и в горле, объяснил врач. Он добавил, что эффективнее всего устраняют изжогу лекарственные препараты, однако, если их нет под рукой, может помочь и обычное молоко.

Уорвелл подчеркнул, что эффект от молока можно почувствовать почти сразу, но он не будет продолжительным. Кроме того, он посоветовал при изжоге не пить фруктовые соки и некоторые травяные чаи, так как они усиливают ощущение жжени

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