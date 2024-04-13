Стало известно, почему некоторым людям с избыточным весом сложно похудеть

Ученые из университета штата Калифорния в США обнаружили, что избыток жировой ткани может вызывать изменения в функционировании митохондрий, что приводит к увеличению веса и метаболической дисфункции. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Metabolism, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Чтобы приблизиться к пониманию того, почему некоторые люди с избыточным весом испытывают трудности при попытке избавиться от него, ученые провели эксперимент с участием лабораторных мышей. Часть грызунов была отобрана для соблюдения высокожировой диеты, в то время как другие мыши представляли собой контрольную группу.

После завершения диетического вмешательства и появления большого количества избыточного веса у животных ученые провели анализ их митохондриальной ДНК. Выяснилось, что нездоровое питание и являющееся его следствием ожирение могут влиять на функционирование митохондрий (органоидов, обеспечивающих клетки энергией), заставляя организм трансформировать метаболизм и механизмы накопления жира.

В частности, исследователи обнаружили, что ожирение "переводит" митохондрии в жировых клетках в режим деления. Это способствует дальнейшему накоплению жира и затрудняет процесс похудения. Вероятнее всего, такие же механизмы лежат в основе неспособности некоторых людей успешно сбрасывать вес.

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