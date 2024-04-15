Врач перечислил «диетические» закуски, употребление которых не поможет похудеть

Британский диетолог Дуэйн Меллор рассказал Daily Mail, что диетический шоколад и чипсы - не лучший вариант перекуса для эффективного похудения. Более полезным для здоровья будет употребление йогурта без сахара и рисовых хлебцев, передает Day.Az.

Специалист по питанию уточнил, что зачастую диетический шоколад с добавлением искусственных подсластителей содержит столько же калорий, сколько и шоколад на основе сахара. Это не значит, что какой-либо из вариантов этого продукта вреден для здоровья или не может быть употреблен людьми, желающими похудеть. Тем не менее чрезмерное увлечение диетическим шоколадом как более "здоровой" альтернативой может помешать прогрессу при избавлении от лишних килограммов.

Также отмечается, что в некоторых диетических чипсах, позиционируемых производителями как продукт для похудения, слишком много жиров. Кроме того, перекус такими чипсами может быть неэффективным способом удовлетворения чувства голода. Низкая калорийность порции такого продукта зачастую достигается путем его расфасовки в небольшие пакеты.

Более здоровым и насыщающим вариантом перекуса могут быть молочные продукты с низким содержанием жиров и сахара, такие как йогурт. Он содержит кальций, необходимый для нормальной работы сердца и кишечника. Также желающие сбросить лишние килограммы могут перекусывать несладким попкорном и рисовыми хлебцами. В этих продуктах мало жиров и много клетчатки - неперевариваемых волокон, перерабатываемых полезной микрофлорой кишечника.

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