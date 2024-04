19 продуктов, которые помогают сбросить вес

По словам экспертов, продукты для похудения, которые действительно работают, - это те, которые помогают вашему организму сжигать жир и поддерживать чувство сытости. Издание Eat this, not that перечислило такие.

Куркума.

Учёные обнаружили, что соединение куркумин в этой специи способствует потере веса.

Устойчивый крахмал.

Такой крахмал не расщепляют ферменты поджелудочной железы. Он обрабатывается бактериями толстого кишечника. Устойчивый крахмал встречается в зерновых, семенах и бобовых, а также в сырой картошке, зелёных неспелых бананах и сырой кукурузе.

Авокадо.

Бобовые.

Вишня.

Стейк.

Этот продукт в списке может удивить, но если есть выбирать куски высокого качества и без жира и соусов, то они могут быть полезны.

Арахисовое и миндальное масло.

Фенхель.

Чистая вода.

Артишоки.

Перец чили.

Треска.

Арбуз.

Семена чиа.

Красный перец.

Тмин.

Спаржа.

Яблочный уксус.

Специи.

К списку относятся, например, чёрный перец, корица, кайенский перец, куркума, тмин и имбирь.

