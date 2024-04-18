19 продуктов, которые помогают сбросить вес - Они надолго оставят вас сытыми
По словам экспертов, продукты для похудения, которые действительно работают, - это те, которые помогают вашему организму сжигать жир и поддерживать чувство сытости. Издание Eat this, not that перечислило такие.
Куркума.
Учёные обнаружили, что соединение куркумин в этой специи способствует потере веса.
Устойчивый крахмал.
Такой крахмал не расщепляют ферменты поджелудочной железы. Он обрабатывается бактериями толстого кишечника. Устойчивый крахмал встречается в зерновых, семенах и бобовых, а также в сырой картошке, зелёных неспелых бананах и сырой кукурузе.
Авокадо.
Бобовые.
Вишня.
Стейк.
Этот продукт в списке может удивить, но если есть выбирать куски высокого качества и без жира и соусов, то они могут быть полезны.
Арахисовое и миндальное масло.
Фенхель.
Чистая вода.
Артишоки.
Перец чили.
Треска.
Арбуз.
Семена чиа.
Красный перец.
Тмин.
Спаржа.
Яблочный уксус.
Специи.
К списку относятся, например, чёрный перец, корица, кайенский перец, куркума, тмин и имбирь.
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