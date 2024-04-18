Горячие бутерброды с начинкой для завтрака за 10 минут - простой рецепт
Завтрак - обязательный прием пищи, который, по мнению специалистов нельзя пропускать. На завтрак лучше всего есть белковую еду. А также можно делать очень простые в приготовлении горячие бутерброды с рыбой, мясом, колбасой, сыром и консервами.
Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом горячих бутербродов для сытного и быстрого завтрака.
Ингредиенты:
консервированный тунец - 1 б
лук - 1/2 шт.
петрушка - 2-3 ветки
соленые огурцы - 2 шт.
майонез, йогурт или сметана - 1 ст.
кукуруза - 1 б
сыр твердый
соль, перец - по вкусу
бутербродные булочки/хлеб
Способ приготовления:
1. С консервированного тунца слейте рассол и измельчите вилкой.
2. Добавьте консервированную кукурузу, мелко нарезанные красный лук, соленый огурец и зелень петрушки, посолите и поперчите по вкусу. Добавьте майонез или сметану и хорошо перемешайте.
3. Разрежьте булочки пополам, выложите начинку на хлеб, сверху накройте пластинками сыра и выпекайте в духовке около 10 минут при температуре 180 С.
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